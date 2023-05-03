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Одеські вулиці отримують нові назви: що зміниться

3 травня 2023 18:40
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські вулиці отримують нові назви: що зміниться
Одесити відпочивають у парку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування близько 200 вулиць, які мають назви, що походять від російських та білоруських географічних найменувань, а також назв на честь російських військових та культурних діячів, які не мають жодного відношення до Одеси. Процес перейменування триватиме, де це можливо і не суперечить чинному законодавству, будуть використовуватися історичні назви.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Нові назви для топонімів Одеси

Згідно з пропозиціями історико-топонімічної комісії, складено перелік нових назв топонімів, включаючи алеї парку ім. Т.Г. Шевченка та дендропарку Перемоги. До алей парку Перемоги запропоновано дати назви на честь військових підрозділів, які борються за незалежність та суверенітет України.

Перелік перейменувань в Одесі. Фото: скриншот / Одеська міська рада
Перелік перейменувань в Одесі. Фото: скриншот / Одеська міська рада

Зазначимо, опитування серед одеситів про перейменування вулиць міста викликало жваві дискусії. Чи збіглись думки депутатів та містян — читайте в матеріалі

Нагадаємо, Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування Суворовського та Малиновського районів міста на Хаджибейський та Пересипський райони в рамках сесії, що відбулася сьогодні, 3 травня. 

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