Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские улицы получают новые названия: что изменится arrow

Одесские улицы получают новые названия: что изменится

3 мая 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские улицы получают новые названия: что изменится
Одесситы отдыхают в парке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, которые имеют названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, которые не имеют никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Новые названия для топонимов Одессы

Согласно предложениям историко-топонимической комиссии, составлен список новых названий топонимов, включая аллеи парка им. Т.Г. Шевченко и дендропарк Победы. К аллеям парка Победы предложено дать названия в честь военных подразделений, которые  борются за независимость и суверенитет Украины.

Список переименований в Одессе. Фото: скриншот / Одесский городской совет
Список переименований в Одессе. Фото: скриншот / Одесский городской совет

Отметим, опрос среди одесситов о переименовании улиц города вызвал оживленные дискуссии. Совпали ли мнения депутатов и горожан — читайте в материале.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании Суворовского и Малиновского районов города в Хаджибейский и Пересыпский районы в рамках сессии, которая состоялась сегодня, 3 мая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас