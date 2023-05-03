Одесские улицы получают новые названия: что изменится
Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, которые имеют названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, которые не имеют никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Новые названия для топонимов Одессы
Согласно предложениям историко-топонимической комиссии, составлен список новых названий топонимов, включая аллеи парка им. Т.Г. Шевченко и дендропарк Победы. К аллеям парка Победы предложено дать названия в честь военных подразделений, которые борются за независимость и суверенитет Украины.
Отметим, опрос среди одесситов о переименовании улиц города вызвал оживленные дискуссии. Совпали ли мнения депутатов и горожан — читайте в материале.
Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании Суворовского и Малиновского районов города в Хаджибейский и Пересыпский районы в рамках сессии, которая состоялась сегодня, 3 мая.