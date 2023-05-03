Одесские улицы получают новые названия: что изменится

Одесситы отдыхают в парке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, которые имеют названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, которые не имеют никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Новые названия для топонимов Одессы

Согласно предложениям историко-топонимической комиссии, составлен список новых названий топонимов, включая аллеи парка им. Т.Г. Шевченко и дендропарк Победы. К аллеям парка Победы предложено дать названия в честь военных подразделений, которые борются за независимость и суверенитет Украины.

Список переименований в Одессе. Фото: скриншот / Одесский городской совет

Отметим, опрос среди одесситов о переименовании улиц города вызвал оживленные дискуссии. Совпали ли мнения депутатов и горожан — читайте в материале.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании Суворовского и Малиновского районов города в Хаджибейский и Пересыпский районы в рамках сессии, которая состоялась сегодня, 3 мая.