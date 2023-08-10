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В Одессе идет опрос по переименованию улиц: как присоединиться

10 августа 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе идет опрос по переименованию улиц: как присоединиться
Указатель улиц на пересечении Дерибасовской и Пушкинской. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 10 сентября 2023 года. Всего переименовать планируют 49 объектов топонимики в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Больше переименований ожидается в Киевском районе, дальше идут уже Пересыпский и Приморский, а меньше всего в Хаджибейском. В списке есть улицы Серова, Минска и Композитора Глинки, кроме того, проголосовать можно и за изменение названия Горького парка.

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Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на веб портале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на веб портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на веб портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, имеющих названия, происходящие от российских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, не имеющих никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.

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