В Одессе появится парк "Славы и Воли": где именно

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 сентября, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии, и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

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"Пока это сквер, но мы планируем назвать его парком. Это территория вокруг областной администрации. А на другой части, которая причастна к улице Канатной, строится мемориал нашим защитникам. Сегодня было принято решение назвать весь этот парк "парком Славы и Воли". Это слова нашего гимна. Мне кажется это очень удачное название", — отметил Олег Брындак.

Мемориал, который появится в парке, будет называться "Борцам за Украину". Всего в Одессе появилось три новых топонимических названия. Все они связаны с героической борьбой украинского народа за свою независимость, свободу и свободу.

Переименование в Одессе

Напомним, в парке Победы появится аллея в честь Службы безопасности Украины. Флаг СБУ развевается уже 1 октября. Как называются другие аллеи читайте в материале.

Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.