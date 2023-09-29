Доля 39 вулиць: в Одесі завершується голосування щодо перейменування

Вказівники вулиць. Фото: google

Залишилось декілька днів до завершення громадських обговорень з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одесі. Опитування триватиме до 1 жовтня 2023 року. Всього перейменувати планують 39 об’єктів топоніміки в різних районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Які вулиці планують перейменувати

Найбільше перейменувань очікується в Пересипському районі, далі йдуть вже Київський та Приморський, а найменше в Хаджибейському. В переліку є вулиці Академіка Вільямса, Авдєєва-Чорноморського, Дмитрія Донського та інші.





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Як долучитись до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топ

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії прийняли рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.