Судьба 39 улиц: в Одессе завершается голосование по переименованию
Осталось несколько дней до завершения общественных обсуждений по переименованию объектов топонимики в Одессе. Опрос продлится до 1 октября 2023 года. Всего переименовать планируют 39 объектов топонимики в разных районах города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Какие улицы планируют переименовать
Больше всего переименований ожидается в Пересыпском районе, дальше идут уже Киевский и Приморский, а меньше всего в Хаджибейском. В списке есть улицы Академика Вильямса, Авдеева-Черноморского, Дмитрия Донского и другие.
Как присоединиться к голосованию
Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на вебпортале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.
Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- контактные данные для связи с пользователем:
а) адрес электронной почты;
б) номер мобильного телефона.
Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топономики.
Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.