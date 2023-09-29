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Судьба 39 улиц: в Одессе завершается голосование по переименованию

29 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Судьба 39 улиц: в Одессе завершается голосование по переименованию
Указатели улиц. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Осталось несколько дней до завершения общественных обсуждений по переименованию объектов топонимики в Одессе. Опрос продлится до 1 октября 2023 года. Всего переименовать планируют 39 объектов топонимики в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие улицы планируют переименовать

Больше всего переименований ожидается в Пересыпском районе, дальше идут уже Киевский и Приморский, а меньше всего в Хаджибейском. В списке есть улицы Академика Вильямса, Авдеева-Черноморского, Дмитрия Донского и другие.

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Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на вебпортале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топономики.

Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

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