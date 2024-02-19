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Был Хабаровск, а стал Мариуполем — в УДП переименовали суда

19 февраля 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Был Хабаровск, а стал Мариуполем — в УДП переименовали суда
Судно под названием "Мариуполь". Фото: Дмитрий Москаленко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Впервые за годы независимости в Дунайском пароходстве решили сменить российские названия судов. Переименование претерпели 23 судна, которые получили названия украинских городов в оккупации.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

Каким образом выбирали новые названия

При переименовании акцент сделан на украинских городах, которые имеют отношение к речному/морскому транспорту и находятся в оккупации.

"Феодосия, Севастополь, Геническ, Мариуполь  это Украина! Украинцы, оставшиеся на оккупированных территориях, должны знать, что мы помним о них и мечтаем о дне, когда над всей Херсонщиной, Запорожьем, Крымом, Донбассом будет снова развеваться желто- голубой флаг", — отметил Москаленко.

Кто получил новые названия

Первыми новые названия получили находившиеся в ремонте суда, поскольку процесс оформления новых документов является длительным. А именно:

  • буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидык" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти", "Генический "("Иваново"), "Кременчуг" ("Иркутск"), "Линц" ("Астрахань"), "Мариуполь" ("Хабаровск"), "Николаев" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосия" ("Оренбург");
  • самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников", "Григорий Морозов", "Капитан Антипов", "Капитан Ширков";
  • служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");
  • морское сухогруз "Рени";
  • пассажирское судно "Тиса" ("Волга").

Напомним, в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В общей сложности на этот раз в перечне оказалось 46 топонимических объектов города.

Также мы писали, что в Украинском Дунайском пароходстве (УДП) планируют увеличить количество перевозок горно-металлургической продукции. Речь идет о показателе в полтора миллиона тонн в год.

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