Дунайське пароплавство планує збільшити експорт металургійної продукції

Директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко. Фото: GMK Center

В Українському Дунайському пароплавстві (УДП) планують збільшити кількість перевезень гірсько-металургійної продукції. Наразі йдеться про показник у півтора мільйона тонн на рік.

Про це в інтерв’ю USM повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

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За його словами, такі плани цілком реальні, адже наразі є багато факторів впливу. Зокрема, збільшення попиту та рентабельності на українську металургійну продукцію. Також певну роль відіграє ціна.

"Якщо ж говорити про середньо- та довгострокову перспективу, то ми ставимо собі за мету збільшити перевезення залізорудної сировини до 1,5 млн тонн, аграрної продукції до – 1,4 млн тонн, мінеральних добрив, будівельних матеріалів, металопродукції – до 300-400 тис. тонн на рік. За умови модернізації нашого самохідного флоту це цілком реальна задача", — каже Москаленко.

Частка експорту металургії зросте до 50%

Крім того, частка УДП продукції ГМК у перевезеннях УДП буде не менше 50%.

"На Дунаї розміщено декілька великих металургійних комбінатів, які щорічно купують мільйони тонн залізорудної сировини. Але за цей обсяг точиться боротьба серед перевізників, тому маємо давати кращі умови та перемагати", — додав голова правління.

Інші новини УДП

Нагадаємо, у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду.

Також ми писали, що Українське Дунайське пароплавство (УДП) ставить на капітальний ремонт морське судно. Йдеться про суховантаж "Измаил", який перебував в аварійному стані з осені минулого року.