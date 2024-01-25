Дунайське пароплавство відремонтує "Измаил" у Болгарії

Суховантаж у порту. Фото: УДП

Українське Дунайське пароплавство (УДП) ставить на капітальний ремонт морське судно. Йдеться про суховантаж "Измаил", який перебував в аварійному стані з осені минулого року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

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За його словами, наразі вже відремонтовано частину обладнання та оформлені необхідні дозволи для переходу судна.

"Після тривалого бербоут-чартера суховантаж "Ізмаїл" залишили в Болгарії. Без документів в поганому технічному стані", — написав Москаленко.

Підготовка до ремонту судна

Крім того, відомство сформувало нову команду та провела попередній технічний аудит для роботи на судні.

"Поки що складно сказати, скільки часу буде тривати відновлення. Успішний досвід реалізації таких проєктів у нас вже є", — додали в УДП.

Інші новини УДП

Нагадаємо, у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду.

Також ми писали, що Українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.