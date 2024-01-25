Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дунайське пароплавство відремонтує "Измаил" у Болгарії arrow

Дунайське пароплавство відремонтує "Измаил" у Болгарії

25 січня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайське пароплавство відремонтує "Измаил" у Болгарії
Суховантаж у порту. Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українське Дунайське пароплавство (УДП) ставить на капітальний ремонт морське судно. Йдеться про суховантаж "Измаил", який перебував в аварійному стані з осені минулого року. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.  

Читайте також:

За його словами, наразі вже відремонтовано частину обладнання та оформлені необхідні дозволи для переходу судна. 

"Після тривалого бербоут-чартера суховантаж "Ізмаїл" залишили в Болгарії. Без документів в поганому технічному стані", — написав Москаленко. 

Підготовка до ремонту судна 

Крім того, відомство сформувало нову команду та провела попередній технічний аудит для роботи на судні. 

"Поки що складно сказати, скільки часу буде тривати відновлення. Успішний досвід реалізації таких проєктів у нас вже є", — додали в УДП. 

Інші новини УДП

Нагадаємо, у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду.

Також ми писали, що  Українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити. 

Одеса
ремонт
Одеська область
Дунай
Новини Одеси
економіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі