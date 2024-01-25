Дунайское пароходство отремонтирует "Измаил" в Болгарии

Сухогруз в порту. Фото: УДП

Украинское Дунайское пароходство (УДП) ставит на капитальный ремонт морское судно. Речь идет о сухогрузе "Измаил", который находился в аварийном состоянии с осени прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, уже отремонтирована часть оборудования и оформлены необходимые разрешения для перехода судна.

"После длительного бербоут-чартера сухогруз "Измаил" оставили в Болгарии. Без документов в плохом техническом состоянии", — написал Москаленко.

Подготовка к ремонту судна

Кроме того, ведомство сформировало новую команду и провело предварительный технический аудит для работы на судне.

"Пока сложно сказать, сколько времени будет продолжаться восстановление. Успешный опыт реализации таких проектов у нас уже есть", — добавили в УДП.

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Напомним, в сербском порту Нови-Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.

Также мы писали, что украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.