У Сербії вивантажується руда Українського Дунайського пароплавства
У сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.
За його словами, караван складає 5 барж, загальним дедвейтом 9 тисяч тонн. На зворотному шляху судна повезуть зерно до румунської Констанци.
"На лінії наразі працює 5 караванів УДП. Плануємо поступово збільшувати їх кількість. Після модернізації першої партії самохідних суден продовжимо лінію на Верхній Дунай. Це збільшить тривалість рейсу, але й обсяги перевезень також зростуть", — написав Москаленко.
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Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) розширює правовласність на землю. Наразі відомо, що з минулого року підприємство зареєструвало 13 нових ділянок, площею майже у 100 гектарів.
Також ми писали, що Українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.
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