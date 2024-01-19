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Дунайське пароплавство оформило право власності на землю — подробиці

19 січня 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайське пароплавство оформило право власності на землю — подробиці
Порт на Дунаї. Фото: Іа Зідо
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українське Дунайське пароплавство (УДП) розширює правовласність на землю. Наразі відомо, що з минулого року підприємство зареєструвало 13 нових ділянок, площею майже у 100 гектарів. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.  

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За його словами, це безпрецедентна подія в історії підприємства. Адже після розвалу СРСР керівництво пароплавства не подбало про реєстрацію нерухомих активів, що створювало ризики їх втрати. 

"Якщо в кадастровій карті біла пляма, може знайтися охочий оформити ділянку за собою. Стикнулися з тим, що деякі наші виробничі активи використовувались іншими компаніями. Не зрозуміло, на якій підставі. Розібралися, навели лад, оформили майно належним чином", — написав Москаленко. 

Чому важливо оформити право власності

Крім того, реєстрація майнових прав є важливою також в контексті співпраці УДП та IFC. Для проведення оцінки активів пароплавства потрібні належним чином оформлені активи.

"У 2024 році плануємо зареєструвати всі земельні ділянки, будівлі та споруди підприємства, на які ще не оформлені майнові права", — додав голова правління компанії. 

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.

Також ми писали, що у березні  у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція.

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