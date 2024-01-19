Дунайское пароходство оформило право собственности на землю — подробности

Порт на Дунае. Фото: Иа Зидо

Украинское Дунайское пароходство (УДП) расширяет правособственности на землю. Известно, что с прошлого года предприятие зарегистрировало 13 новых участков, площадью почти в 100 гектаров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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Это беспрецедентное событие в истории предприятия. Ведь после развала СССР руководство пароходства не позаботилось о регистрации недвижимых активов, что создавало риски их потери.

"Если в кадастровой карте белое пятно, может найтись желающий оформить участок за собой. Столкнулись с тем, что некоторые наши производственные активы использовались другими компаниями. Не понятно, на каком основании. Разобрались, навели порядок, оформили имущество должным образом", — написал Москаленко.

Почему важно оформить право собственности

Кроме того, регистрация имущественных прав важна также в контексте сотрудничества УДП и IFC. Для оценки активов пароходства необходимы должным образом оформленные активы.

"В 2024 году планируем зарегистрировать все земельные участки, здания и постройки предприятия, на которые еще не оформлены имущественные права", — добавил председатель правления компании.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.

Также мы писали, что в марте в румынской Констанце планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.