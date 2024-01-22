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В Сербии выгружается руда Украинского Дунайского пароходства

22 января 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Сербии выгружается руда Украинского Дунайского пароходства
Судно загружается в порт Нови-Сад. Фото: Дмитрий Москаленко.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сербском порту Нови-Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, караван составляет 5 барж, общим дедвейтом 9 тысяч тонн. На обратном пути судна повезут зерно в румынскую Констанцу.

"На линии сейчас работает 5 караванов УДП. Планируем постепенно увеличивать их количество. После модернизации первой партии самоходных судов продолжим линию на Верхний Дунай. Это увеличит продолжительность рейса, но и объемы перевозок также возрастут", — написал Москаленко.

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Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) расширяет правособственность на землю. Известно, что с прошлого года предприятие зарегистрировало 13 новых участков, площадью почти в 100 гектаров.

Также мы писали, что украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.

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