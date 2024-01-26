Дунайское пароходство планирует увеличить экспорт металлургической продукции

Директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко. Фото: GMK Center

В Украинском Дунайском пароходстве планируют увеличить количество перевозок горно-металлургической продукции. Речь идет о показателе в полтора миллиона тонн в год.

Об этом в интервью USM сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, такие планы вполне реальны, ведь сейчас много факторов влияния. В частности, повышение спроса и рентабельности на украинскую металлургическую продукцию. Также определенную роль играет стоимость.

"Если же говорить о средне- и долгосрочной перспективе, то мы ставим своей целью увеличить перевозку железорудного сырья до 1,5 млн тонн, аграрной продукции до — 1,4 млн тонн, минеральных удобрений, строительных материалов, металлопродукции — до 300-400 тыс. тонн в год. При модернизации нашего самоходного флота это вполне реальная задача", — говорит Москаленко.

Доля экспорта металлургии вырастет до 50%

Кроме того, доля УДП продукции ГМК в перевозках УДП будет не менее 50%.

"На Дунае размещено несколько крупных металлургических комбинатов, которые ежегодно покупают миллионы тонн железорудного сырья. Но за этот объем идет борьба среди перевозчиков, поэтому должны давать лучшие условия и побеждать", — добавил председатель правления.

Другие новости УДП

Напомним, в сербском порту Нови-Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.

Также мы писали, что украинское Дунайское пароходство (УДП) ставит на капитальный ремонт морское судно. Речь идет о сухогрузе "Измаил", который находился в аварийном состоянии с осени прошлого года.