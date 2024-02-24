В Одессе минутой молчания почтили память павших Героев

Люди почтили память Героев минутой молчания. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 февраля, жители Одессы вышли на митинг около мэрии. Горожане почтили память павших Героев и поблагодарили Защитников Украины. Также во время акции люди напомнили местным властям о неуместных расходах на здание фасадов и дорог во время войны и необходимости декоммунизации.

Об этом сообщают корреспондент Новини.LIVE.

Минута молчания

Во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения несколько сотен человек собрались в центре Одессы и минутой молчания почтили память погибших Герои. Во время акции горожане также поблагодарили всех защитников, что сейчас рискуя своими жизнями борются за нашу свободу.

"Сегодня, 24 февраля, — это день, когда началась полномасштабная война, но у нас это просто военное положение. Это был день, когда мы все проснулись и не знали, что происходит и что буду дальше. Но на самом деле война у нас началась еще в 2014 году. Мы здесь с вами для того, чтобы почтить память погибших героев, потому что они отдали самое дорогое за нас — свою жизнь", — отметила организатор митинга.

Организатор митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами погибших героев. Фото: Новини.LIVE

Деньги на ВСУ

Под лозунгом "Деньги на ВСУ" участники акции также выразят свое несогласие с распределением бюджетных средств. Десятки людей держали в руках плакаты с призывами к власти. Горожане требуют больше денег на дроны и другое обеспечение для армии, а не бессмысленные тендеры.

"Сейчас повсюду идут запросы на дроны, а местные власти тратят миллионы на ремонт Деволановского спуска. Я уверена, что наша власть делает все для того, чтобы мы проиграли эту войну", — говорит митингующая Ольга.

Митингующая Ольга. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на армию уже более полугода. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. Позже после сообщения об отмене выделения средств на строительство пристройки в здание Киевского райсуда, волонтер прекратила свое участие в митингах. На днях стало известно, что Управление капитального строительства подписало дополнительное соглашение с подрядчиком по ремонту Одесского районного суда. Согласно документу, работы по реконструкции здания продлены на 2024 год.

Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Переименование улиц

В ходе акции местные активисты также выразили свое недовольство дерусификацией названий улиц. Одесситы отмечают, важно, чтобы наши улицы были названы в честь наших героев, а не тех, кто был навязан советским прошлым.

"На днях состоялась очередная сессия, на которой депутаты должны были утвердить новые названия улиц, среди них было и предложено переименование в честь погибшего Героя, но власти так и не проголосовали за это под видом каких-либо смешных предложений", — заявил член инициативной группы по переименованию улиц Евгений.

Член инициативной группы по переименованию улиц Евгений. Фото: Новини.LIVE

В то же время член ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский заявил, что даже если и депутаты думают переименовывать в честь павших, то это улицы в два квартала. В большинстве своем о них даже никто и не знает.

"Это уже борьба идет не первый год. И если взять наш город, это почти единственный такой город, где нет ни одного мемориала воинам АТО", — отметил активист.

Член ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Напомним, у здания Одесского городского совета активисты установили "Куб памяти" в честь украинских военных. Таким образом, граждане решили напомнить депутатам о необходимости переименовать улицы города, которые на второй год полномасштабной войны до сих пор имеют названия российских и советских деятелей.