Реконструкцію скандального Київського суду в Одесі буде продовжено

Київський районний суд м.Одеси. Фото: Київський районний суд

Управління капітального будівництва підписало додаткову угоду з підрядником щодо ремонту Одеського районного суду. Згідно з документом роботи з реконструкції будівлі продовжено на 2024 рік.

Про це Новини.LIVE в ході засідання сесії міської ради.

Деталі угоди

7 грудня 2023 року Управління капітального будівництва міста Одеси підписало додаткову угоду з компанією "РБД "Одесголовпостач" про продовження будівництва. За документацією, у поточному році на Київський райсуд планують виділити 106 мільйонів гривень.

Доцільність тендеру

Депутатів зацікавило одразу кілька питань щодо цієї підписаної угоди: звідки буде взято 106 мільйонів, коли війна в Україні триває? А також, чому ця угода була підписана і коли буде розірвано договір? На що керівник управління капітального будівництва Борис Панов зазначив, що ця угода була необхідна, оскільки фінансування минулого року не було. Щодо припинення договору, то робота над цим ведеться.



"Це питання ми обговорюємо з підрядником, надіслано листа, очікуємо, що за згодою сторін розірвемо договір. ...Зважаючи на те, що у 2023 році фінансування не було, ми підписали угоду на 2024 рік. Ви порушили це питання, ми маємо запити з прокуратури, у зв'язку з чим ми зараз ведемо роботу з розриву угоди", — заявив Борис Панов.

Скандальний тендер

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Очікувана вартість реконструкції становить 106 245 000 гривень. Дата проведення торгів встановлена на 16 серпня, завершення робіт планується до кінця 2024 року.



Одеська волонтерка та керівник благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова звернула увагу на цей тендер та оголосила одиночний пікет під мерією. Головна вимога відправляти гроші на ЗСУ, а не на реконструкцію суден та фарбування фасадів. Пізніше до неї приєдналися й одесити. Мітинги проходять у вихідні досі. Цю ініціативу підхопили і в інших містах України, де люди виходять на мирні акції на підтримку армії.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже три мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Також ми писали, в Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній тиждень розмістив п’ять відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили більш ніж в півтора мільйона гривень