У домівках одеситів відремонтують ліфти — Prozorro
В Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній тиждень розмістив п’ять відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили більш ніж в півтора мільйона гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить понад 10 млн грн. Загалом відремонтують п’ять об’єктів.
Де відремонтують ліфти
- вул. Іцхака Рабіна, 4
- просп. Академіка Глушка, 2
- просп. Небесної Сотні, 14/2
- вул. Семена Палія, 134
- вул. Варненська, 7-В
Що планують зробити
- Заміна тросів
- Заміна ліфтового обладнання
- Електроосвітлення шахти
Інші тендери в Одесі та області
Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.
Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.
Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.
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