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У домівках одеситів відремонтують ліфти — Prozorro

17 лютого 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У домівках одеситів відремонтують ліфти — Prozorro
Ліфти у житловому будинку. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній тиждень розмістив п’ять  відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили більш ніж в півтора мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

У домівках одеситів відремонтують ліфти – Prozorro - фото 1
За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить понад 10 млн грн. Загалом відремонтують п’ять об’єктів. 

Де відремонтують ліфти

  • вул. Іцхака Рабіна, 4
  • просп. Академіка Глушка, 2
  • просп. Небесної Сотні, 14/2
  • вул. Семена Палія, 134
  • вул. Варненська, 7-В

Що планують зробити

  • Заміна тросів
  • Заміна ліфтового обладнання 
  • Електроосвітлення шахти 

Інші тендери в Одесі та області

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства. 

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.

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