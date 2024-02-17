У домівках одеситів відремонтують ліфти — Prozorro

Ліфти у житловому будинку. Фото: УНІАН

В Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній тиждень розмістив п’ять відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили більш ніж в півтора мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.



За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить понад 10 млн грн. Загалом відремонтують п’ять об’єктів.

Де відремонтують ліфти

вул. Іцхака Рабіна, 4

просп. Академіка Глушка, 2

просп. Небесної Сотні, 14/2

вул. Семена Палія, 134

вул. Варненська, 7-В

Що планують зробити

Заміна тросів

Заміна ліфтового обладнання

Електроосвітлення шахти

Інші тендери в Одесі та області

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.