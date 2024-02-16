Прокуратура скасувала реставрацію одеського скверу за 38 мільйонів

Одеський сквер "Регенсбург". Фото: Vgorode

В Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з благоустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Що відомо про тендер

У грудні 2022 року Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклала договір з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА ШАГ" у форматі відкритих торгів. Однак під час профільних перевірок було встановлено, що процедура закупівлі була порушена.

Які були порушення

Підрядник не надав передбачені умовами тендеру документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та даних про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору. Однак попри це замовник уклав з компанією договір.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Нагадаємо, У селі Дачне Одеського району вдруге оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах за 27 мільйонів. Попередній було скасовано після перевірки з боку ОВА щодо його доцільності.

Також ми писали, що в Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень.