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Прокуратура скасувала реставрацію одеського скверу за 38 мільйонів

16 лютого 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокуратура скасувала реставрацію одеського скверу за 38 мільйонів
Одеський сквер "Регенсбург". Фото: Vgorode
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з благоустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

Що відомо про тендер

У грудні 2022 року Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклала договір з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА ШАГ" у форматі відкритих торгів. Однак під час профільних перевірок було встановлено, що процедура  закупівлі була порушена. 

Які були порушення

Підрядник не надав передбачені умовами тендеру документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та даних про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору. Однак попри це замовник уклав з компанією договір. 

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, У селі Дачне Одеського району вдруге оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах за 27 мільйонів. Попередній було скасовано після перевірки з боку ОВА щодо його доцільності.

Також ми писали, що в Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень. 

Одеса
тендер
Одеська область
прокуратура
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