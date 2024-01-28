В Одесі відремонтують дорожнє покриття за майже три мільйони

Ремонт дороги. Фото: УНІАН

В Одесі оголосили тендер на відновлення дорожнього покриття після виконання робіт по ремонту кабельних мереж та трамвайної колії. На ці роботи готові витратити майже три мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлю

КП "Одесміськелектротранс" виділило 2 736 306 гривень на ремонтні роботи дороги. Закупівлю оголосили 23 січня, а аукціон планують провести 1 лютого. Відновити дорожнє покриття виконавець має до 31 грудня цього року. Відомо, що планується ремонт на вулиці Водопровідній.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Що планують зробити

Планується ремонт та відновлення тротуарів з асфальтобетонним покриттям:

Обрубка країв розкопки.

Перевезення сміття.

Улаштування основ під тротуари.

Улаштування асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів.

Установлення бетонних поребриків на бетонну основу.

Улаштування дорожніх корит коритного профілю.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, Таїровська селищна рада, що на Одещині закупить квадрокоптери для ЗСУ. На літальні апарати витратять майже мільйон гривень.

Також ми писали, що в Одесі муніципальна варта оголосила одразу два тендери. Відомо, що планують закупити 21 морський контейнер напівпричеп на загальну суму майже двадцять мільйонів.

Додамо, у селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.