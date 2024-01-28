В Одессе отремонтируют дорожное покрытие почти за три миллиона

Ремонт дороги. Фото: УНИАН

В Одессе объявили тендер на возобновление дорожного покрытия после выполнения работ по ремонту кабельных сетей и трамвайного пути. На эти работы готовы потратить около трех миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупке

КП "Одесгорэлектротранс" выделило 2 736 306 гривен на ремонтные работы дороги. Закупку объявили 23 января, а аукцион планируется провести 1 февраля. Восстановить дорожное покрытие исполнитель должен до 31 декабря этого года. Известно, что планируется ремонт по улице Водопроводной.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Планируется ремонт и восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием:

Обрубка краев раскопки.

Перевозка мусора.

Устройство оснований под тротуары.

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров.

Установка бетонных поребриков на бетонное основание.

Устройство дорожных корыт корытного профиля.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, Таировский поссовет, что в Одесской области закупит квадрокоптеры для ВСУ. На летательные аппараты потратят около миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе муниципальный караул объявил сразу два тендера. Известно, что планируется закупить 21 морской контейнер полуприцеп на общую сумму почти двадцать миллионов.

Добавим, в селе Петровировка Одесской области будет отремонтирована школьная столовая. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.