В Одеській області відремонтують шкільну їдальню за понад мільйон — Prozorro

Шкільна їдальня. Фото: УНІАН

У селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Інформація про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер оголосив Петровірівська сільська рада Березівського району Одеської області. Відремонтувати їдальню планують у ОЗНЗ "Петровірівський ліцей", по вул. Центральна, №24. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року. Загальна сума робіт становить 1 334 849 грн. Додамо, що підрядника обрали без використання електронної системи.

Закупівлі без використання електронної системи

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Хто ремонтуватиме їдальню

Договір на капітальний ремонт шкільної їдальні уклали з ФОП "Агаджанян Саша Сократович". Документи підписали 16 січня цього року. Додамо, що за даними аналітичної платформи Youcontrol, основна спеціалізація указаної компанії — роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Що планують зробити

Планують відремонтувати приміщення шкільної їдальні, а саме обідньої зали. У документах указано понад 200 видів різних робіт, які передбачають:

підготовчі роботи,

демонтаж та заміна стелі, підлоги та вікон,

заміна трубопроводів,

відбивання тинькування й укладення нового,

ґрунтування стін та інше.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині, оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.