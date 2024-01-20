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В Одеській області відремонтують шкільну їдальню за понад мільйон — Prozorro

20 січня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одеській області відремонтують шкільну їдальню за понад мільйон — Prozorro
Шкільна їдальня. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Інформація про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер оголосив Петровірівська сільська рада Березівського району Одеської області. Відремонтувати їдальню планують у ОЗНЗ "Петровірівський ліцей", по вул. Центральна, №24. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року. Загальна сума робіт становить 1 334 849 грн. Додамо, що підрядника обрали без використання електронної системи.  

Закупівлі без використання електронної системи 

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Хто ремонтуватиме їдальню

Договір на капітальний ремонт шкільної їдальні уклали з ФОП "Агаджанян Саша Сократович". Документи підписали 16 січня цього року. Додамо, що за даними аналітичної платформи Youcontrol, основна спеціалізація указаної компанії — роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Що планують зробити

Планують відремонтувати приміщення шкільної їдальні, а саме обідньої зали. У документах указано понад 200 видів різних робіт, які передбачають:

  • підготовчі роботи,
  • демонтаж та заміна стелі, підлоги та вікон,
  • заміна трубопроводів,
  • відбивання тинькування й укладення нового,
  • ґрунтування стін та інше.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині,  оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень. 

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

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