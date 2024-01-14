На утримання доріг Ізмаїлу витратять майже чотири мільйони — ProZorro
Вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині, оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлю
Гроші витратять на утримання доріг у зимовий період у м. Ізмаїлі Ізмаїльського району Одеської області. Пропозиції від учасників прийматимуть до 16 січня, у цей же день і початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 3 940 200 грн.
Що планують зробити на ці гроші
- Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором обладнаним відвалом.
- Очищення снігоочисником проїжджої частини дороги від снігу, що злежався.
- Завантаження снігу в автосамоскиди з навантажувачем.
- Перевезення сміття.
- Розсипання протиожеледних матеріалів.
Більше про тендери на Одещині
Нагадаємо, у селі Холодна Балка, що на Одещині, відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету.
Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.
Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.
Читайте Новини.LIVE!