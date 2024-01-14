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На утримання доріг Ізмаїлу витратять майже чотири мільйони — ProZorro

14 січня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На утримання доріг Ізмаїлу витратять майже чотири мільйони — ProZorro
Розчищування доріг. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині,  оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлю

Гроші витратять на утримання доріг у зимовий період у м. Ізмаїлі Ізмаїльського району Одеської області. Пропозиції від учасників прийматимуть до 16 січня, у цей же день і початок аукціону.  Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 3 940 200 грн.

Що планують зробити на ці гроші

  • Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором обладнаним відвалом.
  • Очищення снігоочисником проїжджої частини дороги від снігу, що злежався.
  • Завантаження снігу в автосамоскиди з навантажувачем.
  • Перевезення сміття.
  • Розсипання протиожеледних матеріалів. 

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Холодна Балка, що на Одещині, відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету. 

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень. 

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

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