На содержание дорог Измаила потратят почти четыре миллиона — ProZorro
Стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о закупке
Деньги потратят на содержание дорог в зимний период в Измаиле Измаильского района Одесской области. Предложения от участников будут принимать до 16 января, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 3 940 200 грн.
Что планируют сделать на эти деньги
- Очистка проезжей части дороги от снега оборудованным трактором отвалом.
- Очистка снегоочистителем проезжей части дороги от слежавшегося снега.
- Загрузка снега в автосамосвалы с погрузчиком.
- Перевозка мусора.
- Рассыпание противогололедных материалов.
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Напомним, в селе Холодная Балка на Одесчине отремонтируют мемориал погибшим воинам. На работы было выделено более миллиона гривен. Ремонт планируют завершить к новому году, а деньги возьмут из местного бюджета.
Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.
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