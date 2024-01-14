На содержание дорог Измаила потратят почти четыре миллиона — ProZorro

Расчистка дорог. Фото: УНИАН

Стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Что известно о закупке

Деньги потратят на содержание дорог в зимний период в Измаиле Измаильского района Одесской области. Предложения от участников будут принимать до 16 января, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 3 940 200 грн.

Что планируют сделать на эти деньги

Очистка проезжей части дороги от снега оборудованным трактором отвалом.

Очистка снегоочистителем проезжей части дороги от слежавшегося снега.

Загрузка снега в автосамосвалы с погрузчиком.

Перевозка мусора.

Рассыпание противогололедных материалов.

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Напомним, в селе Холодная Балка на Одесчине отремонтируют мемориал погибшим воинам. На работы было выделено более миллиона гривен. Ремонт планируют завершить к новому году, а деньги возьмут из местного бюджета.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

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