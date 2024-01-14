Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На содержание дорог Измаила потратят почти четыре миллиона — ProZorro arrow

На содержание дорог Измаила потратят почти четыре миллиона — ProZorro

14 января 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На содержание дорог Измаила потратят почти четыре миллиона — ProZorro
Расчистка дорог. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Что известно о закупке

Деньги потратят на содержание дорог в зимний период в Измаиле Измаильского района Одесской области. Предложения от участников будут принимать до 16 января, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 3 940 200 грн.

Что планируют сделать на эти деньги

  • Очистка проезжей части дороги от снега оборудованным трактором отвалом.
  • Очистка снегоочистителем проезжей части дороги от слежавшегося снега.
  • Загрузка снега в автосамосвалы с погрузчиком.
  • Перевозка мусора.
  • Рассыпание противогололедных материалов.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, в селе Холодная Балка на Одесчине отремонтируют мемориал погибшим воинам. На работы было выделено более миллиона гривен. Ремонт планируют завершить к новому году, а деньги возьмут из местного бюджета.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

В Одесской области отменили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

Одесса
дороги
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме