В Одесской области отремонтируют школьную столовую более чем за миллион — Prozorro

Школьная столовая. Фото: УНИАН

В селе Петровировка Одесской области отремонтируют школьную столовую. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Информация о тендере. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер объявил Петровировский сельский совет Березовского района Одесской области. Отремонтировать столовую планируют в ОПНЗ "Петровировский лицей", по ул. Центральная, №24. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2024 года. Общая сумма работ составляет 1334849 грн. Добавим, что подрядчик был выбран без использования электронной системы.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Кто будет ремонтировать столовую

Договор на капитальный ремонт школьной столовой был заключен с ФЛП "Агаджанян Саша Сократович". Документы подписали 16 января этого года. По данным аналитической платформы Youcontrol, основная специализация указанной компании — розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Что планируют сделать

Планируется отремонтировать помещение школьной столовой, а именно обеденного зала. В документах указано более 200 видов различных работ, предусматривающих:

подготовительные работы,

демонтаж и замена потолка, полов и окон,

замена трубопроводов,

отражение штукатурки и укладки нового,

грунтование стен и прочее.

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