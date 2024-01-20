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В Одесской области отремонтируют школьную столовую более чем за миллион — Prozorro

20 января 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области отремонтируют школьную столовую более чем за миллион — Prozorro
Школьная столовая. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Петровировка Одесской области отремонтируют школьную столовую. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Тендер объявил Петровировский сельский совет Березовского района Одесской области. Отремонтировать столовую планируют в ОПНЗ "Петровировский лицей", по ул. Центральная, №24. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2024 года. Общая сумма работ составляет 1334849 грн. Добавим, что подрядчик был выбран без использования электронной системы.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Кто будет ремонтировать столовую

Договор на капитальный ремонт школьной столовой был заключен с ФЛП "Агаджанян Саша Сократович". Документы подписали 16 января этого года. По данным аналитической платформы Youcontrol, основная специализация указанной компании — розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Что планируют сделать

Планируется отремонтировать помещение школьной столовой, а именно обеденного зала. В документах указано более 200 видов различных работ, предусматривающих:

  • подготовительные работы,
  • демонтаж и замена потолка, полов и окон,
  • замена трубопроводов,
  • отражение штукатурки и укладки нового,
  • грунтование стен и прочее.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

В Одесской области отменили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

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