В Ізмаїлі виділили понад два мільйони на ремонт доріг
В Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлю
Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району виділило 2 687 130 гривень на ремонтні роботи доріг. Зокрема, йдеться про аварійне відновлення вулиць після провалу внаслідок аварії на магістральному водоводі.
Де планують проводити роботи
Планується часткове перекриття руху від вулиці Хотинської, 105 до вулиці Семінарської.
Більше про тендери на Одещині
Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині, оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.
Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.
Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.
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