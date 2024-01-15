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В Ізмаїлі виділили понад два мільйони на ремонт доріг

15 січня 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Ізмаїлі виділили понад два мільйони на ремонт доріг
Будівельна техніка на дорозі. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району виділило 2 687 130 гривень на ремонтні роботи доріг. Зокрема, йдеться про аварійне відновлення вулиць після провалу внаслідок аварії на магістральному водоводі. 

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Де планують проводити роботи

Планується часткове перекриття руху від вулиці Хотинської, 105 до вулиці Семінарської. 

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині,  оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень. 

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

Одеса
ремонт
тендер
аукціон
дороги
ProZorro
Одеська область

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