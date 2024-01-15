Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Измаиле выделили более двух миллионов на ремонт дорог arrow

В Измаиле выделили более двух миллионов на ремонт дорог

15 января 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Измаиле выделили более двух миллионов на ремонт дорог
Строительная техника на дороге. Фото: Синица Александр / УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что известно о закупке

Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета Измаильского района выделило 2 687 130 гривен на ремонтные работы дорог. В частности, речь идет об аварийном восстановлении улиц после провала в результате аварии на магистральном водоводе.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Где планируют проводить работы

Планируется частичное перекрытие движения от улицы Хотинской, 105 к улице Семинарской.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили в почти четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

В Одесской области отменили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

Одесса
ремонт
тендер
аукцион
дороги
ProZorro
Одесская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме