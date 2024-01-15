В Измаиле выделили более двух миллионов на ремонт дорог

Строительная техника на дороге. Фото: Синица Александр / УНИАН

В Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупке

Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета Измаильского района выделило 2 687 130 гривен на ремонтные работы дорог. В частности, речь идет об аварийном восстановлении улиц после провала в результате аварии на магистральном водоводе.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Где планируют проводить работы

Планируется частичное перекрытие движения от улицы Хотинской, 105 к улице Семинарской.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили в почти четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

В Одесской области отменили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.