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Одеса закупить морських контейнерів на двадцять мільйонів — Prozorro

27 січня 2024 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеса закупить морських контейнерів на двадцять мільйонів — Prozorro
Морський контейнер на напівпричепі. Фото: OLX
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі муніципальна варта оголосила одразу два тендери. Відомо, що планують закупити 21 морський контейнер напівпричеп на загальну суму майже двадцять мільйонів.   

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. Тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 2 лютого. Контейнери мають бути поставленні до 15 травня.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Технічні вимоги товару

На суму 13 500 000 гривень планують закупити 15 морських двадцятифутових контейнерів. Окрім параметрів товару також указані й інші технічні вимоги. А саме: 

  • Тип: 2-вісний 20-ти футовий контейнеровоз напівпричіп.
  • Конструкція: "Flatbed" (плоска платформа).
  • Максимальне корисне навантаження: 35-60 тонн (не менше).
  • Шини: 8 од. (не менше).
  • Вісь: 2 по 13 тонн (не менше).
  • Підвіска: механічна (сталева листова пружина) підвіска (не менше).
  • Поворотний замок: 4 одиниці.
  • Гальмівна система: пневматична, двопровідна гальмівна система, з алюмінієвим повітряним баком 40 л.
  • Електрична система: 24В, 7-жильна розетка, світлодіодні ліхтарі, задній ліхтар із покажчиком повороту, бічний ліхтар, відбивач стоп-сигналу.
  • Обробка кузова: очищення від іржі, антикорозійна, із захистом від морської води.
  • Колір: темно-зелений хакі.

Інший тендер на суму 6 000 000 гривень — в рамках цієї закупівлі планується придбати шість морських контейнерів на 40 футів. Вимоги такі ж як і до попередньої. 

Зазначимо, що цільове використання цих закупівель наразі не вказане.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень. 

Додамо, через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад сто мільйонів гривень.

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