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В Одесі скасували тендер на ремонт школи за понад сто мільйонів — чому

14 січня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі скасували тендер на ремонт школи за понад сто мільйонів — чому
ОЗОШ №39 I-III ступенів. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад сто мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про скасування закупівлі. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Управління капітального будівництва Одеської міської ради двічі оголошувало закупівлю на ремонт школи по вулиці Успенській. Перша була опублікована 7 грудня 2023, а друга — 15 грудня. Загальна сума оголошених робіт була 109 316 200 грн. Відомо, що під час проведення другого тендеру, в міськраді все-таки обрали переможця — приватне акціонерне товариство "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач". Компанія мала зробити реконструкцію школи до 31 грудня 2024 року, але 4 січня поточного року пропозицію відхилили через невідповідність документів. 

Що відомо про школу на Успенській

Будівля школи №39 була зведена у 1875 році. Як навчальний заклад працював з 1893 року. Цю школу планували ремонтувати ще 2020 році, в червні провели аукціон для обрання підрядника. Тоді участь у торгах взяли два товариства з обмеженою відповідальністю: "Укрбудконстракшн" та "Таком-Глорія Південь". Переможцем стало останнє. Компанія згодилась працювати за 28 мільйонів 793 тисячі гривень. Та за інформацією міськради, під час робіт виявилось, що будівля потребує більш об’ємного переліку робіт ніж передбачалось. Тому ремонт було призупинено. Нині школу закрито, а всіх учнів перевели до школи №16.

Що планували зробити

У тендерній документації зазначається, що планували посилення фундаменту та опорних конструкцій будівлі, відновлення перекриттів, заміна внутрішніх перегородок, повне оновлення інженерних мереж тощо. Вказані були й додаткові роботи, а також ремонт прибудованої будівлі спортивної зали, придбання обладнання, меблів і техніки.

Нагадаємо, в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

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