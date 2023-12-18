109 мільйонів на ремонт школи — в Одесі вдруге оголосили тендер

39 школа в Одесі. Фото: Plaso.pro

У центрі Одеси знову планують відремонтувати школу за 109 мільйонів. Відомо, що міська рада оголосила повторний тендер на реконструкцію навчального закладу через те, що у першому не вдалося знайти підрядника.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Яку школу відремонтують

За даними відкритого аукціону, планується капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №39 I-III ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 20. Загальна сума оголошеного тендеру — 109 316 200 грн.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Відомо, що ні суму, ні перелік необхідних робіт у відомстві не змінили. Однак знову мають намір знайти підрядника до 23 грудня.

Що планують зробити

У тендерній документації зазначається, що плануються роботи з заміни комунікації, утеплення стін, заміни покрівлі та зовнішнього фасаду. Про те, чи необхідні наразі ці роботи та, чи вартують своїх коштів наразі не відомо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, на Одещині провели черговий тендер на ремонт дороги. Йдеться про село Маринівка, де на відновлення шматка дорожнього полотна готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.