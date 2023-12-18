109 миллионов на ремонт школы — в Одессе во второй раз объявили тендер
В центре Одессы снова планируют отремонтировать школу за 109 миллионов. Известно, что городской совет объявил повторный тендер на реконструкцию учебного заведения из-за того, что первому не удалось найти подрядчика.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Какую школу отремонтируют
По данным открытого аукциона, планируется капитальный ремонт здания ООШ №39 I-III ступеней, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 20. Общая сумма объявленного тендера — 109 316 200 грн.
Известно, что ни сумму, ни перечень необходимых работ в ведомстве не изменили. Однако снова намерены найти подрядчика до 23 декабря.
Что планируют сделать
В тендерной документации отмечается, что планируются работы по замене коммуникации, утеплению стен, замене кровли и наружного фасада. О том, необходимы ли сейчас эти работы и стоят ли они своих средств, пока неизвестно.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области провели очередной тендер на ремонт дороги. Речь идет о селе Мариновка, где на восстановление куска дорожного полотна готовы потратить более миллиона гривен.
Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.
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