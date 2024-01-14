В Одессе отменили тендер на ремонт школы за более чем сто миллионов — почему

ООШ №39 I-III степеней. Фото: Google Maps

Из-за отсутствия предложений в Одессе отменили тендер на капитальный ремонт школы. Известно, что на учебное заведение в центре города планировали потратить более ста миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Управление капитального строительства Одесского городского совета дважды объявляло закупку по ремонту школы по улице Успенской. Первая была опубликована 7 декабря 2023 года, а вторая — 15 декабря. Общая сумма объявленных работ была 109316200 грн. Известно, что во время проведения второго тендера, в горсовете все-таки выбрали победителя — частное акционерное общество "Ремонтно-строительный участок "Одесглавснаб". Компания должна была сделать реконструкцию школы до 31 декабря 2024 года, но 4 января текущего года предложение было отклонено из-за несоответствия документов.

Что известно о школе на Успенской

Здание школы №39 было построено в 1875 году. Как учебное заведение работало с 1893 года. Эту школу планировали ремонтировать еще в 2020 году, в июне был проведен аукцион для избрания подрядчика. Тогда участие в торгах приняли два общества с ограниченной ответственностью: "Укрбудконстракшн" и "Таком-Глория Юг". Победителем стало последнее. Компания согласилась работать за 28 миллионов 793 тысяч гривен. Но, по информации горсовета, во время работ оказалось, что здание требует более объемного перечня работ, чем предполагалось. Поэтому ремонт был приостановлен. Сейчас школа закрыта, а всех учеников перевели в школу №16.

Что планировали сделать

В тендерной документации отмечается, что планировали усиление фундамента и опорных конструкций здания, восстановление перекрытий, замена внутренних перегородок, полное обновление инженерных сетей. Указаны были и дополнительные работы, а также ремонт пристроенного здания спортивного зала, приобретение оборудования, мебели и техники.

Напомним, в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.