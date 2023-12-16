Одеса закупить морських контейнерів на два мільйони — Prozorro

Морський контейнер 20 футів Фото: OLX

В Одесі для муніципальної варти планують закупити 17 морських контейнерів. Загальна сума оголошених тендерів понад два мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. Тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 25 грудня. Контейнери мають бути поставленні до 1 лютого 2024 року.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Технічні вимоги товару

На суму 1 224 000 гривень планують закупити 12 морських двадцятифутових контейнерів, що були у використанні. Окрім параметрів товару також указані й інші технічні вимоги. А саме:

Каркас виконаний зі сталевих балок.

Бічні стіни та стеля — з гофрованого профілю низьколегованої сталі.

Двері подвійні, із замками на штангах.

Герметичність дверей забезпечують гумовий ущільнювач по периметру.

Підлога складається зі сталевих П-подібних балок та гофрованої ламінованої 21-шарової фанери.

На всіх кутах контейнера встановлені фітингові п'яти.

Технічний стан товару повинен бути задовільних, без наявних пошкоджень, які впливають на можливість його використання за призначенням.

Інший тендер на суму 800 000 гривень — в рамках цієї закупівлі планується придбати п'ять морських контейнерів на 40 фунтів. Вимови такі ж як і до попередньої.

Зазначимо, що цільове використання цих закупівель не вказане.

Нагадаємо, в Одеській районній військовій адміністрації засумнівались щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку обходиться місту у 115 млн грн на рік.