Одеса закупить морських контейнерів на два мільйони — Prozorro
В Одесі для муніципальної варти планують закупити 17 морських контейнерів. Загальна сума оголошених тендерів понад два мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. Тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 25 грудня. Контейнери мають бути поставленні до 1 лютого 2024 року.
Технічні вимоги товару
На суму 1 224 000 гривень планують закупити 12 морських двадцятифутових контейнерів, що були у використанні. Окрім параметрів товару також указані й інші технічні вимоги. А саме:
- Каркас виконаний зі сталевих балок.
- Бічні стіни та стеля — з гофрованого профілю низьколегованої сталі.
- Двері подвійні, із замками на штангах.
- Герметичність дверей забезпечують гумовий ущільнювач по периметру.
- Підлога складається зі сталевих П-подібних балок та гофрованої ламінованої 21-шарової фанери.
- На всіх кутах контейнера встановлені фітингові п'яти.
- Технічний стан товару повинен бути задовільних, без наявних пошкоджень, які впливають на можливість його використання за призначенням.
Інший тендер на суму 800 000 гривень — в рамках цієї закупівлі планується придбати п'ять морських контейнерів на 40 фунтів. Вимови такі ж як і до попередньої.
Зазначимо, що цільове використання цих закупівель не вказане.
Нагадаємо, в Одеській районній військовій адміністрації засумнівались щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку обходиться місту у 115 млн грн на рік.
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