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Одеса закупить морських контейнерів на два мільйони — Prozorro

16 грудня 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеса закупить морських контейнерів на два мільйони — Prozorro
Морський контейнер 20 футів Фото: OLX
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі для муніципальної варти планують закупити 17 морських контейнерів. Загальна сума оголошених тендерів понад два мільйони гривень.  

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. Тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 25 грудня. Контейнери мають бути поставленні до 1 лютого 2024 року.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Технічні вимоги товару

На суму 1 224 000 гривень планують закупити 12 морських двадцятифутових контейнерів, що були у використанні. Окрім параметрів товару також указані й інші технічні вимоги. А саме:

  • Каркас виконаний зі сталевих балок. 
  • Бічні стіни та стеля — з гофрованого профілю низьколегованої сталі. 
  • Двері подвійні, із замками на штангах. 
  • Герметичність дверей забезпечують гумовий ущільнювач по периметру.
  • Підлога складається зі сталевих П-подібних балок та гофрованої ламінованої 21-шарової фанери. 
  • На всіх кутах контейнера встановлені фітингові п'яти.
  • Технічний стан товару повинен бути задовільних, без наявних пошкоджень, які впливають на можливість його використання за призначенням.

Інший тендер на суму 800 000 гривень — в рамках цієї закупівлі планується придбати п'ять морських контейнерів на 40 фунтів. Вимови такі ж як і до попередньої. 

Зазначимо, що цільове використання цих закупівель не вказане.

Нагадаємо, в Одеській районній військовій адміністрації засумнівались щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку обходиться місту у 115 млн грн на рік.

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