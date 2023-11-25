В Одесі засумнівались у доцільності утримання муніципальної варти
У Одеській районній військовій адміністрації засумнівались щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку обходиться місту у 115 млн грн на рік.
Про це на нараді заявив очільник Одеської районної військової адміністрації Олександр Грінчак.
"Я хочу, щоб правоохоронні органи звернули увагу на те, яким чином здійснювалися тендерні закупівлі. Керівництво області зараз шукають пікапи, щоб захистити одеське небо, муніципальна варта на L-200, у камуфляжах, з автоматами ганяють Одесою, лякають громадян. Ви бачили, щоби українські військові їздили озброєні? Навіщо у мирний час вони ганяють Одесою повністю озброєні, на L-200. Може розгляньте питання, щоб ці авто передати нашим військовим, щоб вони використовувалися для захисту неба", — зазначив Грінчак.
За його словами, до нього звернулися 10 громадських організацій Одеської області, які обурені станом справ з одеською муніципальною вартою. А це 450 осіб, утримання яких коштує 115 млн грн на рік. За словами Грінчака, одеські правоохоронці кажуть, що з муніципалами немає жодної комунікації, вони не надають допомоги у патрулюванні та не беруть участь у нарадах.
Крім Одеси, муніципальна варта працює у Чорноморську та Південному. У Чорноморську це 60 осіб, які безпосередньо беруть участь у патрулюванні та працюють у зв'язці з поліцією.
Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при -30 °C. Всього заплановано придбати 300 комплектів. Згідно з тендерною документацією, переможцем стала компанія ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ", яка у 2020 році займалась виробництвом м’яса, а два місяці назад — гуртовою торгівлею товарами господарського призначення. Також за інформацією ОпенДатаБот, ця організація зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.
Також ми писали, що міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Всього мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.
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