В Одесі засумнівались у доцільності утримання муніципальної варти

Очільник Одеської районної військової адміністрації Олександр Грінчак. Фото: Одеська районна військова адміністрація

У Одеській районній військовій адміністрації засумнівались щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку обходиться місту у 115 млн грн на рік.

Про це на нараді заявив очільник Одеської районної військової адміністрації Олександр Грінчак.

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"Я хочу, щоб правоохоронні органи звернули увагу на те, яким чином здійснювалися тендерні закупівлі. Керівництво області зараз шукають пікапи, щоб захистити одеське небо, муніципальна варта на L-200, у камуфляжах, з автоматами ганяють Одесою, лякають громадян. Ви бачили, щоби українські військові їздили озброєні? Навіщо у мирний час вони ганяють Одесою повністю озброєні, на L-200. Може розгляньте питання, щоб ці авто передати нашим військовим, щоб вони використовувалися для захисту неба", — зазначив Грінчак.

За його словами, до нього звернулися 10 громадських організацій Одеської області, які обурені станом справ з одеською муніципальною вартою. А це 450 осіб, утримання яких коштує 115 млн грн на рік. За словами Грінчака, одеські правоохоронці кажуть, що з муніципалами немає жодної комунікації, вони не надають допомоги у патрулюванні та не беруть участь у нарадах.

Крім Одеси, муніципальна варта працює у Чорноморську та Південному. У Чорноморську це 60 осіб, які безпосередньо беруть участь у патрулюванні та працюють у зв'язці з поліцією.

Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при -30 °C. Всього заплановано придбати 300 комплектів. Згідно з тендерною документацією, переможцем стала компанія ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ", яка у 2020 році займалась виробництвом м’яса, а два місяці назад — гуртовою торгівлею товарами господарського призначення. Також за інформацією ОпенДатаБот, ця організація зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.

Відомості щодо компанії ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ" з сервісу ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Відомості про зміну діяльності компанії ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ" з сервісу ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Також ми писали, що міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Всього мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.