Одеських муніципалів оснастять флотилією моторних човнів

Човен з двигуном. Фото: aquamania.ua

Міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Всього мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент муніципальної варти Одеської міської ради.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Які човни планують закупити

52 штуки багатофункціональних човнів з двигуном та лафетом (в комплекті). Кінцевий термін поставок — 20 грудня 2023 року.

На порталі зазначено, що аукціон відбудеться 11 вересня, а його кінцева вартість сягає 28 600 000 гривень.

Інші тендери в Одесі

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів.

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.