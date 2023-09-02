Одеських муніципалів оснастять флотилією моторних човнів

Човни для муніципалів за 28 мільйонів: в Одесі оголосили черговий тендер
Міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Всього мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент муніципальної варти Одеської міської ради.
Які човни планують закупити
52 штуки багатофункціональних човнів з двигуном та лафетом (в комплекті). Кінцевий термін поставок — 20 грудня 2023 року.
На порталі зазначено, що аукціон відбудеться 11 вересня, а його кінцева вартість сягає 28 600 000 гривень.
Інші тендери в Одесі
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Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.