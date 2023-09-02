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Лодки для муниципалов за 28 миллионов: в Одессе объявили очередной тендер

2 сентября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесских муниципалов оснастят флотилией моторных лодок
Лодка с двигателем. Фото: aquamania.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Департамент муниципального караула Одесского городского совета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Какие лодки планируют закупить

52 штук многофункциональных лодок с двигателем и лафетом (в комплекте). Конечный срок поставок — 20 декабря 2023 года.

На портале отмечено, что аукцион состоится 11 сентября, а его конечная стоимость составляет 28 600 000 гривен.

Другие тендеры в Одессе

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

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