Одесских муниципалов оснастят флотилией моторных лодок

Лодка с двигателем. Фото: aquamania.ua

Городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Департамент муниципального караула Одесского городского совета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Какие лодки планируют закупить

52 штук многофункциональных лодок с двигателем и лафетом (в комплекте). Конечный срок поставок — 20 декабря 2023 года.

На портале отмечено, что аукцион состоится 11 сентября, а его конечная стоимость составляет 28 600 000 гривен.

Другие тендеры в Одессе

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.