В Одессе усомнились в целесообразности содержания муниципальной стражи
В Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципальной стражи в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн грн в год.
Об этом на совещании заявил глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак.
"Я хочу, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на то, каким образом осуществлялись тендерные закупки. Руководство области сейчас ищут пикапы, чтобы защитить одесское небо, муниципальный караул на L-200, в камуфляжах, с автоматами гоняют по Одессе, пугают граждан. Вы видели, чтобы украинские военные ездили вооруженные? Зачем в мирное время они гоняют по Одессе полностью вооружены, на L-200. Может, рассмотрите вопрос, чтобы эти авто передать нашим военным, чтобы они использовались для защиты неба", — отметил Гринчак.
По его словам, к нему обратились 10 общественных организаций Одесской области, возмущенных состоянием дел с одесской муниципальной стражей. А это 450 человек, содержание которых стоит 115 млн. грн. в год. По словам Гринчака, одесские правоохранители говорят, что с муниципалами нет никакой коммуникации, они не оказывают помощи в патрулировании и не участвуют в совещаниях.
Кроме Одессы, муниципальный караул работает в Черноморске и Южном. В Черноморске это 60 человек, непосредственно участвующих в патрулировании и работающих в связке с полицией.
Напомним, в Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципальной стражи. На устройства готовы потратить десять миллионов гривен. Из особенностей аппаратуры - она должна работать при -30 °C. Всего запланировано приобрести 300 комплектов. Согласно тендерной документации, победителем стала компания ООО "ДІВЕЛ ПРОМ", которая в 2020 году занималась производством мяса, а два месяца назад - оптовой торговлей товарами хозяйственного назначения. Также, по информации ОпенДатаБот, эта организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний.
Также мы писали, что городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.
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