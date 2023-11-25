В Одессе усомнились в целесообразности содержания муниципальной стражи

Глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак. Фото: Одесская районная военная администрация

В Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципальной стражи в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн грн в год.

Об этом на совещании заявил глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак.

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"Я хочу, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на то, каким образом осуществлялись тендерные закупки. Руководство области сейчас ищут пикапы, чтобы защитить одесское небо, муниципальный караул на L-200, в камуфляжах, с автоматами гоняют по Одессе, пугают граждан. Вы видели, чтобы украинские военные ездили вооруженные? Зачем в мирное время они гоняют по Одессе полностью вооружены, на L-200. Может, рассмотрите вопрос, чтобы эти авто передать нашим военным, чтобы они использовались для защиты неба", — отметил Гринчак.

По его словам, к нему обратились 10 общественных организаций Одесской области, возмущенных состоянием дел с одесской муниципальной стражей. А это 450 человек, содержание которых стоит 115 млн. грн. в год. По словам Гринчака, одесские правоохранители говорят, что с муниципалами нет никакой коммуникации, они не оказывают помощи в патрулировании и не участвуют в совещаниях.

Кроме Одессы, муниципальный караул работает в Черноморске и Южном. В Черноморске это 60 человек, непосредственно участвующих в патрулировании и работающих в связке с полицией.

Напомним, в Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципальной стражи. На устройства готовы потратить десять миллионов гривен. Из особенностей аппаратуры - она должна работать при -30 °C. Всего запланировано приобрести 300 комплектов. Согласно тендерной документации, победителем стала компания ООО "ДІВЕЛ ПРОМ", которая в 2020 году занималась производством мяса, а два месяца назад - оптовой торговлей товарами хозяйственного назначения. Также, по информации ОпенДатаБот, эта организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний.

Сведения о компании ООО "ДИВЕЛ ПРОМ" по сервису ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Сведения об изменении деятельности компании ООО "ДИВЕЛ ПРОМ" по сервису ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Также мы писали, что городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.