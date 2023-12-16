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Одесса закупит морских контейнеров на два миллиона — Prozorro

16 декабря 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесса закупит морских контейнеров на два миллиона — Prozorro
Морской контейнер 20 футов Фото: OLX
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе для муниципального караула планируют закупить 17 морских контейнеров. Общая сумма объявленных тендеров более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Детали тендера

По данным открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 25 декабря. Контейнеры должны быть поставлены до 1 февраля 2024 года.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Технические требования товара

На сумму 1 224 000 гривен планируют закупить 12 морских двадцатифутовых контейнеров, бывших в употреблении. Кроме параметров товара указаны и другие технические требования. А именно:

  • Каркас выполнен из стальных балок.
  • Боковые стены и потолок – из гофрированного профиля низколегированной стали.
  • Дверь двойная, с замками на штангах.
  • Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.
  • Пол состоит из стальных П-образных балок и гофрированной ламинированной 21-слойной фанеры.
  • На всех углах контейнера установлены фитинговые пятки.
  • Техническое состояние товара должно быть удовлетворительным, без имеющихся повреждений, влияющих на возможность его использования по назначению.

Другой тендер на сумму 800 000 гривен – в рамках этой закупки планируется приобрести 5 морских контейнеров на 40 футов. Требования такие же как и к предыдущему.

Отметим, что целевое использование данных закупок не указано.

Напомним, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн. грн. в год.

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