Одесса закупит морских контейнеров на два миллиона — Prozorro
В Одессе для муниципального караула планируют закупить 17 морских контейнеров. Общая сумма объявленных тендеров более двух миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
По данным открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 25 декабря. Контейнеры должны быть поставлены до 1 февраля 2024 года.
Технические требования товара
На сумму 1 224 000 гривен планируют закупить 12 морских двадцатифутовых контейнеров, бывших в употреблении. Кроме параметров товара указаны и другие технические требования. А именно:
- Каркас выполнен из стальных балок.
- Боковые стены и потолок – из гофрированного профиля низколегированной стали.
- Дверь двойная, с замками на штангах.
- Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.
- Пол состоит из стальных П-образных балок и гофрированной ламинированной 21-слойной фанеры.
- На всех углах контейнера установлены фитинговые пятки.
- Техническое состояние товара должно быть удовлетворительным, без имеющихся повреждений, влияющих на возможность его использования по назначению.
Другой тендер на сумму 800 000 гривен – в рамках этой закупки планируется приобрести 5 морских контейнеров на 40 футов. Требования такие же как и к предыдущему.
Отметим, что целевое использование данных закупок не указано.
Напомним, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн. грн. в год.
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