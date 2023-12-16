Одесса закупит морских контейнеров на два миллиона — Prozorro

Морской контейнер 20 футов Фото: OLX

В Одессе для муниципального караула планируют закупить 17 морских контейнеров. Общая сумма объявленных тендеров более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Детали тендера

По данным открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 25 декабря. Контейнеры должны быть поставлены до 1 февраля 2024 года.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Технические требования товара

На сумму 1 224 000 гривен планируют закупить 12 морских двадцатифутовых контейнеров, бывших в употреблении. Кроме параметров товара указаны и другие технические требования. А именно:

Каркас выполнен из стальных балок.

Боковые стены и потолок – из гофрированного профиля низколегированной стали.

Дверь двойная, с замками на штангах.

Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.

Пол состоит из стальных П-образных балок и гофрированной ламинированной 21-слойной фанеры.

На всех углах контейнера установлены фитинговые пятки.

Техническое состояние товара должно быть удовлетворительным, без имеющихся повреждений, влияющих на возможность его использования по назначению.

Другой тендер на сумму 800 000 гривен – в рамках этой закупки планируется приобрести 5 морских контейнеров на 40 футов. Требования такие же как и к предыдущему.

Отметим, что целевое использование данных закупок не указано.

Напомним, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн. грн. в год.