Одесса закупит морских контейнеров на двадцать миллионов — Prozorro

Морской контейнер на полуприцепе. Фото: OLX

В Одессе муниципальный караул объявил сразу два тендера. Известно, что планируется закупить 21 морской контейнер полуприцеп на общую сумму почти двадцать миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Детали тендера

По данным открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 2 февраля. Контейнеры должны быть поставлены до 15 мая.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Технические требования товара

На сумму 13 500 000 гривен планируют закупить 15 морских двадцатифутовых контейнеров. Кроме параметров товара указаны и другие технические требования. А именно:

Тип: 2-осний 20-ти футовый контейнеровоз полуприцеп.

Конструкция: "Flatbed" (плоская платформа).

Максимальная полезная нагрузка: 35-60 тонн (не меньше).

Шины: 8 ед. (не менее).

Ось: 2 по 13 тонн (не меньше).

Подвеска: механическая (стальная листовая пружина) подвеска (не меньше).

Поворотный замок: 4 единицы.

Тормозная система: пневматическая, двухпроводная тормозная система, с алюминиевым воздушным баком 40 л.

Электрическая система: 24В, 7-жильная розетка, светодиодные фонари, задний фонарь с указателем поворота, боковой фонарь, отражатель стоп-сигнала.

Обработка кузова: очистка от ржавчины, антикоррозионная, с защитой от морской воды.

Цвет: темно-зеленый хаки.

Другой тендер на сумму 6 000 000 гривен — в рамках этой закупки планируется приобрести шесть морских контейнеров на 40 футов. Требования такие же как и к предыдущему.

Отметим, что целевое использование этих закупок пока не указано.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Добавим, из-за отсутствия предложений в Одессе отменили тендер на капитальный ремонт школы. Известно, что на учебное заведение в центре города планировали потратить более ста миллионов гривен.