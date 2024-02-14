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На Одещині скасували тендер на ремонт ліцею, який постраждав від ворожого удару

14 лютого 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині скасували тендер на ремонт ліцею, який постраждав від ворожого удару
Розбитий ліцей у Дачному. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про тендер

Дачненська сільська рада оголосила тендер на капітальний ремонт місцевого ліцею. На роботи з місцевого бюджету збиралися виділити майже 86 мільйонів гривень. Однак під час торгів відбулися порушення, адже замовник вказав завищену вартість робіт та матеріалів. Також на фінальній стадії додали необґрунтовані відрядження робітників, яких немає у кошторисі. 

Що відомо про пошкодження ліцею

У липні 2022 року ліцей у Дачному постраждав від ворожої атаки. Російська ракета суттєво пошкодила вікна та зовнішній фасад будівлі. Вже восени на його відновлення з місцевого бюджету виділяли 43 мільйони гривень, а усі роботи мали закінчитися у квітні минулого року. 

Яке покарання загрожує

Наразі замовнику повідомили про порушення за фактом ст. 23 Закону України "Про прокуратуру". Дачненську сільраду зобовʼязали переглянути вимоги та подати новий тендер. 

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, У селі Дачне Одеського району вдруге оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах за 27 мільйонів. Попередній було скасовано після перевірки з боку ОВА щодо його доцільності.

Також ми писали, що Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на закупівлю майже 300 крісел та стільців. Відомо, що на меблі ВНЗ готовий виділити з бюджету майже мільйон гривень. 

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