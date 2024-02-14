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В Одесской области отменили тендер на ремонт лицея, пострадавшего от вражеского удара

14 февраля 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области отменили тендер на ремонт лицея, пострадавшего от вражеского удара
Разбитый лицей в Дачном. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о тендере

Дачненский сельсовет объявил тендер на капитальный ремонт местного лицея. На работы из местного бюджета собирались выделить около 86 миллионов гривен. Однако в ходе торгов произошли нарушения, ведь заказчик указал завышенную стоимость работ и материалов. Также на финальной стадии добавили необоснованные командировки рабочих, которых нет в смете.

Что известно о повреждении лицея

В июле 2022 года лицей в Дачном пострадал от вражеской атаки. Российская ракета существенно повредила окна и внешний фасад здания. Уже осенью на его восстановление из местного бюджета выделяли 43 миллиона гривен, а все работы должны были закончиться в апреле прошлого года.

Какое наказание грозит

В настоящее время заказчику сообщили о нарушении по факту ст. 23 Закона "О прокуратуре". Дачненский сельсовет обязали пересмотреть требования и предоставить новый тендер.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в селе Дачное Одесского района во второй раз объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях за 27 миллионов. Предыдущий был отменен после проверки со стороны ОВА по его целесообразности.

Также мы писали, что Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на закупку около 300 кресел и стульев. Известно, что на мебель вуз готов выделить из бюджета почти миллион гривен.

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