Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський університет внутрішніх справ закупить крісел на мільйон — Prozorro arrow

Одеський університет внутрішніх справ закупить крісел на мільйон — Prozorro

31 січня 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський університет внутрішніх справ закупить крісел на мільйон — Prozorro
Офісні стільці за столом. Фото: Меблева кімната
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на закупівлю майже 300 крісел та стільців. Відомо, що на меблі ВНЗ готовий виділити з бюджету майже мільйон гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

Читайте також:

За інформацією відкритого аукціону, замовником став сам університет, який виділив на закупівлю 908 944 гривень бюджетних коштів. 

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Зазначимо, що тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 7 лютого. Контейнери мають бути поставленні до 25 грудня 2024 року.

Що саме планують купити

  • Стільці барні для буфету — 8 штук;
  • Стільці для їдалень — 32 штуки;
  • Стільці без призначення — 8 штук;
  • Стільці офісні — 150 штук; 
  • Крісло відкидне з кріпленням у підлогу зі столиком (складення у секції на 5 крісел) — 60 штук;
  • Крісло відкидне з кріпленням у підлогу зі столиком (складення у секції на 4 крісла) — 16 штук;
  • Крісло відкидне з кріпленням у підлогу без столика (складення у секцію на 12 крісел) — 12 штук. 

Всього ОДУВС оголосив про закупівлю 284 місць для сидіння. 

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень. 

Додамо, через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад сто мільйонів гривень.

Одеса
тендер
аукціон
ProZorro
Одеська область
Новини Одеси
Університет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі