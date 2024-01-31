Одеський університет внутрішніх справ закупить крісел на мільйон — Prozorro

Офісні стільці за столом. Фото: Меблева кімната

Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на закупівлю майже 300 крісел та стільців. Відомо, що на меблі ВНЗ готовий виділити з бюджету майже мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, замовником став сам університет, який виділив на закупівлю 908 944 гривень бюджетних коштів.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Зазначимо, що тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 7 лютого. Контейнери мають бути поставленні до 25 грудня 2024 року.

Що саме планують купити

Стільці барні для буфету — 8 штук;

Стільці для їдалень — 32 штуки;

Стільці без призначення — 8 штук;

Стільці офісні — 150 штук;

Крісло відкидне з кріпленням у підлогу зі столиком (складення у секції на 5 крісел) — 60 штук;

Крісло відкидне з кріпленням у підлогу зі столиком (складення у секції на 4 крісла) — 16 штук;

Крісло відкидне з кріпленням у підлогу без столика (складення у секцію на 12 крісел) — 12 штук.

Всього ОДУВС оголосив про закупівлю 284 місць для сидіння.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.

Додамо, через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад сто мільйонів гривень.