Одесский университет внутренних дел закупит кресел на миллион — Prozorro
Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на закупку около 300 кресел и стульев. Известно, что на мебель вуз готов выделить из бюджета почти миллион гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона, заказчиком стал сам университет, выделивший на закупку 908 944 гривен бюджетных средств.
Отметим, что тендер намечен в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации – пять календарных дней. Начало аукциона — 7 февраля. Контейнеры должны поставляться до 25 декабря 2024 года.
Что именно планируют купить
- Стулья барные для буфета – 8 штук;
- Стулья для столовых — 32 штуки;
- Стулья без назначения — 8 штук;
- Стулья офисные — 150 штук;
- Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сборка в секции на 5 кресел) — 60 штук;
- Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сложение в секции на 4 кресла) — 16 штук;
- Кресло откидное с креплением в пол без столика (сложение в секцию на 12 кресел) — 12 штук.
Всего ОГУВД объявил о закупке 284 мест для сидения.
Больше о тендерах в Одесской области
Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.
Добавим, из-за отсутствия предложений в Одессе отменили тендер на капитальный ремонт школы. Известно, что на учебное заведение в центре города планировали потратить более ста миллионов гривен.
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