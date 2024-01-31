Одесский университет внутренних дел закупит кресел на миллион — Prozorro

Офисные стулья за столом. Фото: Мебельная комната

Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на закупку около 300 кресел и стульев. Известно, что на мебель вуз готов выделить из бюджета почти миллион гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал сам университет, выделивший на закупку 908 944 гривен бюджетных средств.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Отметим, что тендер намечен в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации – пять календарных дней. Начало аукциона — 7 февраля. Контейнеры должны поставляться до 25 декабря 2024 года.

Что именно планируют купить

Стулья барные для буфета – 8 штук;

Стулья для столовых — 32 штуки;

Стулья без назначения — 8 штук;

Стулья офисные — 150 штук;

Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сборка в секции на 5 кресел) — 60 штук;

Кресло откидное с креплением в пол со столиком (сложение в секции на 4 кресла) — 16 штук;

Кресло откидное с креплением в пол без столика (сложение в секцию на 12 кресел) — 12 штук.

Всего ОГУВД объявил о закупке 284 мест для сидения.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Добавим, из-за отсутствия предложений в Одессе отменили тендер на капитальный ремонт школы. Известно, что на учебное заведение в центре города планировали потратить более ста миллионов гривен.