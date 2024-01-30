В яслах на Одещині знову планують будівництво укриття після перевірок ОВА

Дорога до укриття. Фото: Новини.LIVE

У селі Дачне Одеського району вдруге оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах за 27 мільйонів. Попередній було скасовано після перевірки з боку ОВА щодо його доцільності.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, Дачненська сільська рада знову готова витратити на повне відновлення укриття у дошкільному закладі 27 431 563 гривень.

Зазначимо, що за останнім переписом населення, який відбувся у 2001 році, у селі проживало понад 8 тисяч осіб. Про те, скільки наразі у населеному пункті мешкає людей, невідомо. Зокрема, немає кількості дітей, які мають ходити до садочка. Тож невідомо, чи потрібне у ДНЗ укриття на 300 квадратних метрів.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

У тендерній документації зазначено, що планують повне відновлення та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями та сантехнікою.

Що відомо про скасування тендера

На підсумковій пресконференції у грудні минулого року голова Одеської ОВА повідомив, що щодо тендера на будівництво укриття в Дачному відбудуться додаткові перевірки у рамках програми "Прозорість та підзвітність". Невдовзі після цього закупівлю було скасовано без уточнення причин.

Скриншот скасованого аукціону. Фото: Prozorro

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Нагадаємо, у селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми писали, що в Одесі оголосили тендер на відновлення дорожнього покриття після виконання робіт з ремонту кабельних мереж та трамвайної колії. На ці роботи готові витратити майже три мільйони гривень.