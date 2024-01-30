В яслях в Одесской области снова планируют строительство укрытия после проверок ОВА
В селе Дачное Одесского района вторично объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях за 27 миллионов. Предыдущая была отменена после проверки со стороны ОВА по его целесообразности.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона, Дачненский сельский совет снова готов потратить на полное восстановление укрытия в дошкольном заведении 27 431 563 гривен.
Отметим, что по последней переписи населения, которая состоялась в 2001 году, в селе проживало более 8 тысяч человек. О том, сколько в настоящее время в населенном пункте проживает людей, неизвестно. В частности, нет количества детей, которые должны ходить в садик. Неизвестно, нужно ли в ДУЗ укрытие на 300 квадратных метров.
Что планируют сделать
В тендерной документации указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой.
Что известно об отмене тендера
На итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года глава Одесской ОВА сообщил, что по тендеру на строительство укрытия в Дачном состоятся дополнительные проверки в рамках программы "Прозрачность и подотчетность". Вскоре после этого закупка была отменена без уточнения причин.
Как сообщить о подозрительной закупке
Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.
Напомним, в селе Петровировка Одесской области будет отремонтирована школьная столовая. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.
Также мы писали, что в Одессе объявили тендер на восстановление дорожного покрытия после выполнения работ по ремонту кабельных сетей и трамвайных путей. На эти работы готовы потратить около трех миллионов гривен.
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