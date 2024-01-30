В яслях в Одесской области снова планируют строительство укрытия после проверок ОВА

Дорога к укрытию. Фото: Новини.LIVE

В селе Дачное Одесского района вторично объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях за 27 миллионов. Предыдущая была отменена после проверки со стороны ОВА по его целесообразности.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, Дачненский сельский совет снова готов потратить на полное восстановление укрытия в дошкольном заведении 27 431 563 гривен.

Отметим, что по последней переписи населения, которая состоялась в 2001 году, в селе проживало более 8 тысяч человек. О том, сколько в настоящее время в населенном пункте проживает людей, неизвестно. В частности, нет количества детей, которые должны ходить в садик. Неизвестно, нужно ли в ДУЗ укрытие на 300 квадратных метров.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

В тендерной документации указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой.

Что известно об отмене тендера

На итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года глава Одесской ОВА сообщил, что по тендеру на строительство укрытия в Дачном состоятся дополнительные проверки в рамках программы "Прозрачность и подотчетность". Вскоре после этого закупка была отменена без уточнения причин.

Скриншот упраздненного аукциона. Фото: Prozorro

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в селе Петровировка Одесской области будет отремонтирована школьная столовая. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе объявили тендер на восстановление дорожного покрытия после выполнения работ по ремонту кабельных сетей и трамвайных путей. На эти работы готовы потратить около трех миллионов гривен.