Прокуратура отменила реставрацию одесского сквера за 38 миллионов

Одесский сквер "Регенсбург". Фото: Vgorode

В Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Что известно о тендере

В декабре 2022 года Управление капитального строительства Одесского городского совета заключило договор с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГА ШАГ" в формате открытых торгов. Однако в ходе профильных проверок было установлено, что процедура закупки была нарушена.

Какие были нарушения

Подрядчик не предоставил предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации и данных о наличии документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора. Однако, несмотря на это, заказчик заключил с компанией договор.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в селе Дачное Одесского района во второй раз объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях за 27 миллионов. Предыдущая была отменена после проверки со стороны ОВА по его целесообразности.

Также мы писали, что в Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.