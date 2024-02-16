Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прокуратура отменила реставрацию одесского сквера за 38 миллионов arrow

Прокуратура отменила реставрацию одесского сквера за 38 миллионов

16 февраля 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура отменила реставрацию одесского сквера за 38 миллионов
Одесский сквер "Регенсбург". Фото: Vgorode
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Что известно о тендере

В декабре 2022 года Управление капитального строительства Одесского городского совета заключило договор с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГА ШАГ" в формате открытых торгов. Однако в ходе профильных проверок было установлено, что процедура закупки была нарушена.

Какие были нарушения

Подрядчик не предоставил предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации и данных о наличии документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора. Однако, несмотря на это, заказчик заключил с компанией договор.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в селе Дачное Одесского района во второй раз объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях за 27 миллионов. Предыдущая была отменена после проверки со стороны ОВА по его целесообразности.

Также мы писали, что в Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
прокуратура
парки
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме