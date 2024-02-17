На Одещині відремонтують школу, яка постраждала внаслідок російської атаки

Пошкоджений російською атакою навчальний заклад. Фото ілюстративне. Фото: Новини.LIVE

В Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область, вночі 10 лютого.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За інформацією, планується ремонт Ізмаїльської гімназії № 11. За даними відкритого аукціону, замовником став Відділ освіти Ізмаїльської міської ради. Закупівлю провели без використання електронної системи. Підписаний контракт передбачає відновлення закладу до 31 березня поточного року. Загальна сума робіт — 1 279 050.

Закупівлі без використання електронної системи

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Кому віддали підряд

Зазначимо, що виконувати роботи буде Приватне підприємство "Роднік". За даними моніторингового майданчика Youcontrol — ця фірма належить депутату Ізмаїльської міської ради від партії "Слуга народу" Ігорю Дехтярьову. Додамо, що приватне підприємство часто отримує різні тендери від Ізмаїльської міськради. Тільки за цей рік, компанія уже має 10 підрядів.

Які ушкодження школи

Згідно з документацією від відділу освіти Ізмаїльської міськради, пошкодження виявлено в 31 приміщенні закладу, а також розгерметизовано та розбито 64 металопластикових вікна. Підрядник має все відремонтувати та вивезти сміття.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі відремонтують шматок дороги за понад дев'ять мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже три мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.