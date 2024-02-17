На Одесчине отремонтируют школу, которая пострадала в результате российской атаки

Поврежденное российской атакой учебное заведение. Фото иллюстративный. Фото: Новости.

В Измаиле, что в Одесской области, отремонтируют учебное заведение свыше миллиона гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область, ночью 10 февраля.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Детали тендера

По информации, планируется ремонт Измаильской гимназии №11. По данным открытого аукциона, заказчиком стал Отдел образования Измаильского городского совета. Закупку произвели без использования электронной системы. Подписанный контракт предусматривает возобновление заведения до 31 марта текущего года. Общая сумма работ — 1 279 050.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Кому отдали подряд

Отметим, что выполнять работы будет Частное предприятие "Родник". По данным мониторинговой площадки Youcontrol, эта фирма принадлежит депутату Измаильского городского совета от партии "Слуга народа" Игорю Дехтяреву. Добавим, что частное предприятие часто получает разные тендеры от Измаильского горсовета. Только за этот год компания уже имеет 10 подрядов.

Какие повреждения школы

Согласно документации от отдела образования Измаильского горсовета, повреждения обнаружены в 31 помещении заведения, а также разгерметизированы и разбиты 64 металлопластиковых окна. Подрядчик должен все отремонтировать и вывезти мусор.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Измаиле отремонтируют кусок дороги более чем за девять миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.