На Одещині відремонтують дорожнє покриття за понад дев’ять мільйонів — ProZorro

Ремонт дороги. Фото: УНІАН

В Ізмаїлі Одеської області відремонтують шматок дороги за понад дев'ять мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлю

Гроші витратять на поточний ремонт у м. Ізмаїлі. Пропозиції від учасників прийматимуть до 15 лютого, цього ж дня і початок аукціону. Роботи мають бути виконані до 15 квітня 2024 року. Загальна сума закупівлі — 9 212 275 грн.

Де планують проводити роботи

Планується часткове перекриття руху по вул. Княгині Ольги від вул. Комерційна до вул. Володимира Великого.

Що планують зробити

Планується ремонт та відновлення тротуарів з асфальтобетонним покриттям:

Обрубка країв розкопки.

Перевезення сміття.

Улаштування основ під тротуари.

Улаштування асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів.

Установлення бетонних поребриків на бетонну основу.

Улаштування дорожніх корит коритного профілю.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. Правоохоронці планують придбати легковий автомобіль вартістю понад мільйон гривень.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.

Додамо, що у селі Одеської області планують будівництво укриття у навчальному закладі. Наразі йдеться про розробку тендерної документації, на яку витратять понад 800 тисяч гривень.