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800 тисяч на документи — на Одещині планують будівництво укриття

6 лютого 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
800 тисяч на документи — на Одещині планують будівництво укриття
Розробка тендерної документації. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У селі Одеської області планують будівництво укриття у навчальному закладі. Наразі йдеться про розробку тендерної документації, на яку витратять понад 800 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер 

Замовником став відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради, який на розробку документації виділив 861 181,01 гривень. Йдеться саме про план робіт, їхня оцінювальна вартість і заміри площі. 

Відомо, що документація має бути готова до кінця 2024 року. Проте коли саме почнуть будівництво, невідомо. 

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Хто став переможцем

Переможця обрали без аукціону. Ним стало ПП "СПЕЦТЕХПРОЕКТ ІНЖИНІРІНГ", яке займається проєктами будівництва. 

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. Правоохоронці планують придбати легковий автомобіль вартістю понад мільйон гривень.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень. 

Одеса
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Новини Одеси
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