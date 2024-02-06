800 тисяч на документи — на Одещині планують будівництво укриття

Розробка тендерної документації. Фото: pixabay

У селі Одеської області планують будівництво укриття у навчальному закладі. Наразі йдеться про розробку тендерної документації, на яку витратять понад 800 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Замовником став відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради, який на розробку документації виділив 861 181,01 гривень. Йдеться саме про план робіт, їхня оцінювальна вартість і заміри площі.

Відомо, що документація має бути готова до кінця 2024 року. Проте коли саме почнуть будівництво, невідомо.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Хто став переможцем

Переможця обрали без аукціону. Ним стало ПП "СПЕЦТЕХПРОЕКТ ІНЖИНІРІНГ", яке займається проєктами будівництва.

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Нагадаємо, одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. Правоохоронці планують придбати легковий автомобіль вартістю понад мільйон гривень.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.